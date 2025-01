Continuano i passi avanti di Inter e Milan verso il nuovo stadio. Entro febbraio, come comunicato anche dal sindaco di Milano Beppe Sala, va presentato il piano finanziario per poi poter andare avanti.

"Secondo indiscrezioni, Inter e Milan hanno aperto il cantiere finanziario per la costruzione del nuovo stadio. Di recente, i due club avrebbero iniziato a sondare le grandi banche italiane e internazionali per un progetto del valore compreso tra 1 e 1,5 miliardi di euro. Fra gli istituti contattati figurerebbero Jp Morgan e Bank of America, due colossi del credito con sede negli Stati Uniti — patria dei due fondi proprietari di Milan (RedBird) e Oaktree (Inter) — e Banco Bpm, sponsor della squadra rossonera da più di 10 anni e in passato banca di riferimento dei nerazzurri. E altri soggetti potrebbero aggiungersi in un secondo momento.