Conte alimenta fantasmi con quel «mi vengono retropensieri» o peggio «non mi sento tranquillo». Meglio pensare che siano parole di distrazione di massa. Dopo la batosta dell’Atalanta, dopo aver subìto in lungo e in largo l’Inter, meglio sviare l’attenzione dal campo. Altrimenti c’è da preoccuparsi. Quello di Anguissa su Dumfries è un rigorino, anche sotto gli standard, per stessa ammissione dell’Aia. Ma il Var non può intervenire. Come in Empoli-Napoli. Eppure in quell’occasione Conte non si vestì da paladino degli allenatori per la sua crociata contro il protocollo del Var".