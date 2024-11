L'Aia e anche la Lega Serie A non si sentono in imbarazzo. Tutt'altro. Anche se le parole di Conte non hanno lasciato indifferenti

Marco Astori Redattore 12 novembre - 11:10

Lo sfogo di domenica sera di Antonio Conte non è ovviamente passato inosservato nel mondo calcio, con i vertici arbitrali e non solo che hanno ascoltato e preso atto delle sue parole. Ecco nel dettaglio quanto risulta a Il Mattino: "L'Aia e anche la Lega Serie A non si sentono in imbarazzo. Tutt'altro. Anche se le parole di Conte non hanno lasciato indifferenti arbitri e vertici di via Rosellini. Il giorno dopo nessuno, né Rocchi né altri, ha chiamato Conte. Nessun chiarimento. Anzi a Lissone il designatore Rocchi (tra poco ci sono le elezioni) ha tenuto un piccolo stage proprio sul Var. Il delegato del'Aia deputato a dare spiegazioni sulle decisioni arbitrali, Riccardo Pinziani, non è stato contattato dal club azzurro per i fatti di Inter-Napoli.

Già, in queste ore il Napoli è rimasto fermo. Ma De Laurentiis è a Los Angeles e non è escluso che nelle prossime ore decida di muoversi. E in fretta e furia gli arbitri fanno sapere che il protocollo che contesta Conte («Ma chi lo fatto?») non è il loro e che Conte è l'unico degli allenatori a non aver partecipato agli incontri formativi per conoscere il regolamento che viene redatto dall'Ifab e vale per tutti. E la Figc? Nessun commento, per carità, ma le voci di dentro raccontano di Gravina sia rimasto colpito dalla durezza delle parole di Conte, per quei "retropensieri" che non fanno bene al calcio italiano e che feriscono, che riportano indietro negli anni bui del passato. In ogni caso, Conte ha scosso la serie A".