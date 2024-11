"L’assemblea dei club, con tutte le venti società riunite in collegamento video, ha stabilito le date del percorso che porterà all’elezione del prossimo presidente della Lega di A. Una preriunione a cui hanno partecipato i presidenti Marotta e Scaroni, con Cairo in collegamento, gli a.d. Galliani e Percassi a cui si è aggiunta la maggioranza dei club, ha invece indicato il candidato che probabilmente porterà a termine il cammino. Chi taglierà il traguardo sarà il nuovo vertice delle società della massima serie. Partenza il prossimo lunedì 9 dicembre: l’iter potrebbe già giungere a destinazione il solito giorno, ma niente va dato per scontato. Il candidato forte è Ezio Simonelli, nato a Macerata nel febbraio 1958, laureato in economia e commercio all’Università di Perugia, ex presidente del collegio dei revisori dei conti e reggente della Serie A, membro dei collegi sindacali di Mediaset e Mondadori. Un nome su cui converge il favore di un’ampia maggioranza di club", si legge su La Gazzetta dello Sport.