Il Sole 24 – Diritti tv e pirateria: Serie A pronta a far causa a Google

Duro scontro tra Google e Lega Serie A. Ne parla Il Sole 24 Ore sottolineando che la Lega Calcio sarebbe pronta a fare causa all'azienda americana "colpevole di gravi negligenze e di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dalla legge 93 del 2023", si legge nell'articolo di Bellinazzo. Nei giorni scorsi si era parlato di un problema nel nuovo sistema informatico Piracy Shield, gestito dall'Agcom. La piattaforma aveva oscurato oltre ai siti pirati, per sbaglio, anche Drive. Il sistema può bloccare domini e indirizzi che trasmettono le gare illegalmente e finora ne ha intercettati oltre 20mila. Però spetta all'azienda californiana far sparire i domini dal motore di ricerca.

La Lega segnala scarsa collaborazione da parte dell'azienda. Dal canto suo Google ha fatto notare proprio il problema con Drive, problema risolto in 4 ore. "Una solerzia che viceversa Google non ha. Ad esempio quando viene sollecitata dalla Lega a “deindicizzare” nomi di dominio relativi a cosiddetti siti “vetrina” che promuovono collegamenti di streaming illegale. Lo stesso vale per la perdurante offerta al pubblico sul marketplace “Google Play” di App illecite attraverso cui si possono vedere illecitamente i contenuti.