Serie A, pasticcio con l’anti-pirateria: Piracy Shield blocca pure Google

"La dimensione dell’errore è davvero clamorosa. E se non ha avuto conseguenze per la vita di centinaia di migliaia di persone è solo perché è successo di sabato sera. Piracy Shield, il sistema che ferma il pezzotto e abbatte i siti che trasmettono illegalmente le partite della Serie A, ha bloccato Google Drive. In pratica, se sabato sera lavoratori, studenti, professionisti, medici, aziende avessero avuto bisogno di scaricare un documento da studiare o da condividere, ecco: non avrebbero potuto farlo". Così repubblica.it spiega quanto successo in queste ore con il sistema anti pezzotto che ha bloccato anche il normale sistema di condivisione di Google.