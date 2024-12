Problema attacco per l'Inter in questa prima parte di stagione. Escluso Thuram , gli altri giocatori del reparto offensivo stanno faticando, compreso Lautaro. Ci si aspettava sicuramente qualcosa di più da Taremi che finora non è riuscito a dare il suo contributo

"Mehdi Taremi cammina su una traballante linea di confine: da iraniano conosce la frontiera e i suoi rischi, ma per fortuna questo è solo pallone. All’Inter deve preoccuparsi esclusivamente di dare un senso al salto di carriera fatto la scorsa estate. Mehdi, finora enigmatico, può spingersi di qua o di là dal confine, ridursi definitivamente a flop di stagione o risorgere prima che sia troppo tardi. Insomma, se il 99 di Inzaghi continuerà a mettere in fila partite spente e intorbidite, ultima quella di Leverkusen, il disastro diventerà manifesto, quasi irreversibile, e le possibilità di essere scaricato a fine stagione cresceranno. Se, invece, riuscisse a rimettersi in pista e a lanciare segnali precisi al club, allora sì che cambierebbe la sua attuale condizione. Davanti ha sei mesi decisivi, dopo che nella prima metà di stagione l’apporto alla causa è stato quasi nullo. Non soltanto per colpe sue: in Germania la squadra vivacchiava nella difesa di un pareggino e, intanto, Taremi moriva di solitudine in attacco. Nelle poche occasioni in cui avrebbe pure potuto creare qualche pericolo, è mancato lo spunto dei bei tempi", analizza La Gazzetta dello Sport.