"Il testa a testa è Napoli-Inter. Chiaro che non è la stessa cosa battere una bella Atalanta o superare l’Empoli che ne aveva perse cinque nelle ultime sette. Ma quello che conta è la classifica. L’Inter aggancia Conte, almeno in teoria: 50-47 con una partita da recuperare, quella con la Fiorentina che proprio dal giorno del match sospeso con i nerazzurri non si ritrova più. L’Atalanta non è out, però sette punti possono essere un abisso. Non che l’Inter incanti con l’Empoli, soprattutto nella prima parte l’abbondanza di seconde linee conferma che i titolari sono tutt’altra storia", scrive La Gazzetta dello Sport.