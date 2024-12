Ancora una volta Marcus Thuram è pronto per guidare l'attacco dell'Inter: il francese sarà regolarmente in campo questa sera contro il Como, e Inzaghi chiede a lui i gol per portare a casa la vittoria. Per il numero 9 nerazzurro c'è un grande obiettivo nel mirino: la quarta gara consecutiva a segno.

Così scrive il Corriere dello Sport: "La stagione è già da copertina, ma un altro squillo questa sera addolcirebbe ancora di più il Natale nerazzurro. Marcus Thuram non vuole fermarsi proprio adesso, trovandosi a un passo dal poker di partite consecutive in Serie A con almeno un gol all'attivo. In settimana si è riposato in panchina in occasione della sfida di Coppa Italia contro l'Udinese, ma l'attaccante francese contro il Como tornerà titolare dopo che nelle ultime tre sfide di campionato ha punito Verona, Parma e Lazio. In nerazzurro, però, un poker di fila non è ancora riuscito a piazzarlo sia nella stagione in corso sia in quella passata, quando aveva toccato quota tre sempre nel mese di dicembre (contro Napoli, Udinese e Lazio) per poi fermarsi".