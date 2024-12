"Piuttosto le sue polveri si sono inumidite: lo confermano le tre grosse chances fallite con il Parma. Lautaro si è sempre fatto trovare al posto giusto nel momento giusto. Gli sono mancati il guizzo o la stoccata giusta. Un po’ per sfortuna e un po’ perché anche ai grandi attaccanti capitano momenti in cui tutto sembra girare storto. Peraltro quei momenti finiscono e, improvvisamente, ne cominciano altri in cui basta che il pallone rimbalzi addosso per finire in rete. Insomma, nel caso di Lautaro, la sensazione è che si tratti solo di attendere e di resistere alla frustrazione. L’obiettivo di Inzaghi è proprio quello di proseguire l’evoluzione di Thuram in bomber".