"Di certo c’è che Inzaghi, nei primi tre mesi di stagione, ha dato un’indicazione chiara: Thuram e Lautaro fanno coppia sempre in campionato, 11 partite su 12, unica eccezione la gara interna di agosto contro il Lecce ma solo perché l’argentino era ai box per affaticamento muscolare. Come a dire: la coppia che ha portato alla seconda stella, è la coppia scelta per inseguire il bis. Perché nessuno dà garanzie come loro. E perché sarà pur vero, come dice Marotta, che la scorsa scudetto entrerà nel vivo tra gennaio e febbraio, ma è in questa fase che non si può perdere contatto con la vetta della classifica", aggiunge il quotidiano.