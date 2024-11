Secondo lei le pretendenti per il titolo saranno Inter e Napoli? “Sul campo sembra di sì. Quest’anno l’Atalanta, se non avrà cali, potrà essere una bella outsider. In alcune prestazioni é sembrata anche più forte del Napoli e dell’Inter, giocando anche meglio. Certo nell’inizio di campionato hanno perso diversi punti, ma questo discorso che si può fare per molte squadre, anche per la Juve. I giocatori, per l’Europeo o per la Copa America, si sono potuti allenare poco e quindi alla ripresa del campionato erano stanchi. La classifica, infatti, é molto corta, a differenza di quanto succedeva gli altri anni e questo non è un caso”.