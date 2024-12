Tuttosport sull’Inter: “Materializzato tutto ciò che c’era scritto sulla letterina”

"Tutto quello che c’era scritto nella letterina, si è materializzato: una vittoria comoda, il ritorno al gol di Lautaro, un altro clean sheet per Sommer. L'Inter passeggia a Cagliari, nel secondo tempo, e torna dalla Sardegna con un trolley pieno di souvenir". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al netto successo dell'Inter contro il Cagliari, il quarto di fila in campionato, quinto considerando anche la Coppa Italia.

"L’Inter ha deciso come e quando vincerla. Dopo le prove generali già al 3’ con Thuram (Scuffet mette in angolo), al 14’ con Mkhitaryan (porta semi vuota, Inzaghi furibondo), al 29’ con Lautaro (erroraccio da zero metri) e al 41’ con un bolide dell’enfant du pays Barella (ancora fischiato dalla sua ex curva) messo in angolo da Scuffet, poi per i campioni d’Italia il secondo tempo è stato tutto in discesa. Non banale l’uscita per infortunio dello stopper Mina dopo la quale la difesa sarda ha iniziato a imbarcare acqua. L'Inter è rientrata a testa bassa e al 4’ ci ha provato Bisseck. L’ha stappata quattro minuti dopo grazie a Bastoni con un arcobaleno di testa su cross di Barella, bravo a lavorare una seconda palla. Inter che si conferma micidiale nel primo quarto d’ora della ripresa, con il dodicesimo gol", spiega Tuttosport.