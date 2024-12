Per i 18 indagati dell'inchiesta Doppia Curva è stato richiesto il giudizio immediato. Intanto Beretta starebbe ricostruendo anche l'omicidio Boiocchi

Le curve di Milan e Inter vanno a processo. Per i 18 indagati nell'inchiesta Doppia Curva è stato richiesto il giudizio immediato. Per quanto riguarda gli ultras nerazzurri ci sono anche i presunti legami con la n'drangheta. Lo scrive oggi Il Fatto Quotidiano sottolineando che il gip Domenico Santoro ha richiesto il giudizio immediato raccogliendo la richiesta del pm Storari arrivata il 18 dicembre.

"Processo, si legge nel decreto del gip, anche per l’imprenditore Gherardo Zaccagni, attivo nel settore dei parcheggi di San Siro. Sarebbe legato a Pino Caminiti (a processo), definito il re dei parcheggi e vicino (Caminiti) a Giuseppe Calabrò, legato alla ‘ndrangheta di San Luca. Zaccagni, risulta dagli atti e secondo i pm, pagherà tangenti non solo al capo ultrà Boiocchi (attraverso Caminiti). Ma anche a chi, nella società privata partecipata da Inter e Milan (Mi-Stadio), pur non solo con cariche politiche, secondo il pm, sarebbe stato corrotto", si legge sullo stesso giornale.