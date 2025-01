Magari meno bella del solito, ma comunque efficace. L'Inter ieri aveva quasi l'obbligo di vincere e non solo per scacciare via la sconfitta di Supercoppa. In campionato la marcia degli uomini di Inzaghi è costante, ma finora non in grado di creare margine rispetto alle altre. Soprattutto del Napoli, che continua a vincere e a tenere la vetta (al momento con due partite in più). Incerottata e stanca, la squadra nerazzurra ha portato comunque a casa una vittoria importantissima. Lo sottolinea anche Tuttosport: