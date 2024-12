L’Atalanta si è ripresa la testa della classifica, due punti sopra il Napoli. Undicesima vittoria consecutiva in campionato, come l’Inter nel 2020-21 e il Napoli nel 2022-23, squadre che hanno poi vinto lo scudetto. A Bergamo non possono più nascondersi né divertirsi con le parole. Sono in corsa per il triangolino tricolore come mai era successo. In passato ci si interrogava sulla possibilità che l’Atalanta vincesse lo scudetto, oggi siamo nel cerchio superiore della probabilità. La squadra è più matura e consapevole, e ha un’autostima che le permette di governare le difficoltà come ieri contro l’Empoli. Il gioco è preciso e definito, non soffoca mai i giocatori, ma ne moltiplica le potenzialità. È uno stato di fusione in cui gli interessi individuali e collettivi si sommano e non confliggono. Lo stesso Gasperini ha capito di aver preso il vento giusto. Durante le interviste si è rifugiato nella battuta sui 40 punti raggiunti e sul premio salvezza al sicuro, ma gli ridevano gli occhi, pensava ad altro.