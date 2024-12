Intervistato da Juventusnews24, Stefano Sorrentino ha detto la sua sull'avvincente lotta al vertice in cui ci sono le prime quattro squadre racchiuse in quattro punti.

"Per noi appassionati è tanta roba. Forse il Napoli – visto che non ha altre coppe – è la squadra avvantaggiata. L’Inter è la squadra più forte ma dipenderà molto dal calendario che avrà più avanti, poi non mi sento di escludere la Juventus che potrebbe sempre rientrare".