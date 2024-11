Il Verona è strano, è l’unica squadra delle 20 a non aver mai pareggiato: quattro vittorie e otto sconfitte. Ha battuto il Napoli e la Roma, le contendenti di domani al Maradona. Non va sottovalutato né ingigantito. Calha o non Calha, l’Inter ha un tonnellaggio e una cifra tecnica di altro livello. In vigilia ha preso quota l’ipotesi di un attacco Thuram-Correa, una coppia stramba, non fosse altro perché Correa sembra una punta aggregata, il quinto della fila dietro Lautaro e Thuram, Taremi e Arnautovic. A Verona, Correa giocò la sua prima partita in maglia interista, nell’agosto del 2021, e segnò due reti. Se Lautaro Martinez partisse titolare nonostante la fatica per il ritorno dal Sudamerica, verrebbe da pensare che Simone Inzaghi tiene di più al campionato che alla Champions. Nel caso, una scelta con una logica di fondo: non c’è certezza di arrivare lontano in Champions, basta poco per deragliare, come è successo nella scorsa stagione agli ottavi contro l’Atletico Madrid. Qualche gol sbagliato, un paio di amnesie e ciao.