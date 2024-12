Dalle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni commenta il botta e risposta tra Antonio Conte e Beppe Marotta. Il giornalista sottolinea come nella corsa scudetto, non vada dimenticata l'Atalanta. "Dino Basili ha novant’anni e immagino che sia scarsamente interessato al continuo botta e risposta tra Marotta e Conte che invece finisce spesso per appassionarci poiché attenua i momenti di noia e rilancia il senso della rivalità. Da bar. «Non vale scegliersi un rivale che non vale» è di Basili ed è una massima il cui valore è puntualmente certificato da Beppe e Antonio. Quest’ultimo ha però individuato il terzo incomodo, che sul campo vale, e l’ha segnalato al solo apparentemente distratto ex amico".