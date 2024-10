"Non è un caso, per esempio, che il polacco sia stato il migliore in campo, con tanto di gol segnato per il momentaneo 1-2, con la sua Polonia nel match perso contro il Portogallo: «Abbiamo perso la partita, quindi il gol - ha spiegato sinceramente Zielinski - non ha molto significato molto per me. Quello che conta è il risultato della squadra. Il fatto è che il mio gol poteva dare qualcosa in più alla squadra perché abbiamo accorciato le distanze e ottenere un pareggio, ma alla fine non è servito e abbiamo perso la partita». Dichiarazioni che fanno e faranno piacere a qualsiasi allenatore: prima il bene della squadra, poi quello di ciascuno. Zielinski si appresta a tornare, dopo la sfida di domani tra la sua Polonia e la Croazia, nel roster dell’Inter. Pronto a far squadra, gruppo e spirito in vista dei prossimi impegni clou in cui ci sarà bisogno anche di lui".