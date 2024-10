"Il sostituto di Calhanoglu, in tutto e per tutto. Sia nel ruolo di regista sia per la freddezza dal dischetto. Dopo il 4-2 per l’Inter si è spenta la luce ed è proprio sulla situazione di doppio vantaggio che Piotr Zielinski è stato sostituito, dopo 63’ di partita, per lasciare il posto a Frattesi". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport sulla partita di Zielinski .

Esame superato per il centrocampista polacco, che ha giocato da regista in un big-match. "Nessun problema dal dischetto e nessun affanno nell’assorbire i compiti del regista nella zona nevralgica del campo, soprattutto in un momento delicato in casa Inter in quel ruolo per via dei problemi fisici di Calhanoglu e Asllani. Non solo nell’interpretazione del ruolo, ma anche per l’efficacia delle giocate è stato uno dei migliori in casa interista, anche se poi il cambio è diventata l’unica soluzione possibile come ammesso dal diretto interessato", l'aggiunta del CorSport.