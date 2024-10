Inter, Zielinski: “Concessi gol con troppa facilità. Napoli da battere? Spero noi…”

E' appena terminata Inter-Juventus. Nella pancia del Meazza arrivano i protagonisti ai microfoni dei cronisti presenti, tra cui l'inviato di Fcinter1908.it. Queste le parole di Piotr Zielinski, intervenuto in conferenza stampa: "Ho giocato lì qualche volta in nazionale, non è la mia posizione naturale, ma il mister me l'ha chiesto e ho accettato. Giocherò sempre dove mi chiederà lui. I gol sono arrivati con troppa facilità, dispiace perché dovevamo vincere. Era indirizzata su un altro binario".