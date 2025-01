Sono le rivali dell'Inter nella corsa per il titolo. Atalanta e Napoli si ritrovano una di fronte all'altra e si sfidano per acchiappare punti importantissimi per la classifica. Gasperini, che non ha disposizione Kolasinac (squalificato) e Kossounou (infortunato) parte dal primo minuto con Djimsiti, Scalvini e Hien in difesa. Conferma per Bellanova e in avanti c'è Retegui con Samardzic e Lookman. Mister Conte, alla prima senza Kvara a disposizione, parte ovviamente con Lukaku e vicino a lui ci saranno Neres e Politano.