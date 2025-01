Che partita bisogna attendersi?

"Una gara aperta. All'Atalanta piace essere protagonista, attacca con tanti uomini. Il Napoli ha una squadra pronta a ripartire con un centravanti come Lukaku capace di fare spazio per gli inserimenti delle mezzali. Sarà una partita difficile per entrambe. Una cosa è certa...".

Quale?

"Non finirà sicuramente zero a zero".

Sarà anche una sfida in panchina tra Gasperini e Conte.

"Due metodologie di lavoro e due idee di fare calcio diverse: Conte lavora tanto sui reparti; Gasp è bravo a far si che la sua squadra giochi a tutto campo negli "uno contro uno" e ci tiene tanto allo stato fisico dei suoi. Quella è la sua forza".

La Dea ha recuperato Retegui. Per il Napoli la prima volta senza Kvara. Sarà una gara decisa dagli episodi?

"Sicuramente. Retegui appena è stato chiamato in causa ha fatto gol. Non so se parte dalla panchina, ma sicuramente è un valore aggiunto. Kvara? Tante volte è stato decisivo. Magari mancherà".

Che pensa di Lukaku?

"Mi piace tanto come attaccante. È un altruista, lavora tantissimo per la squadra. Fa assist e riesce anche a fare gol. Un elemento importante per una squadra come il Napoli".