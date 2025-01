Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa, Sergio Conceicao , tecnico del Milan, ha parlato così verso la gara contro l'Inter : "Spero che la squadra stia meglio di me perché non sto tanto bene. Stiamo preparando questa finale contro l'Inter, una squadra forte e abituata a vincere negli ultimi anni: hanno lo stesso allenatore e giocatori che giocano insieme da tempo. Noi guardiamo a noi stessi, è difficile ma nelle difficoltà dobbiamo essere uomini: abbiamo un giorno in meno di riposo e abbiamo 4-5 giocatori non al top. Non voglio trovare scuse, è la realtà: ma la situazione è questa.

Leo? Abbiamo un allenamento nel pomeriggio, vediamo e valutiamo: sicuramente non ha i 90 minuti. Devo fare gestione: prima devo vedere se è disponibile, poi se giocherà o no. Oggi pomeriggio abbiamo allenamento e domani vedrete. Se è speciale per me una finale con l'Inter? Io ho rispetto per tutte le squadre in cui ho giocato: per me il sentimento è uguale ad affrontare tutti, il sentimento ce l'ho per i miei giocatori. Voglio preparare bene le cose perché sappiano cosa devono fare per vincere con una squadra forte. La cosa importante è avere ambizione e voglia di vincere un titolo: manca un passo, speriamo vada bene. Abbiamo fiducia anche se abbiamo difficoltà: la vita è così ma è in mezzo alle difficoltà che nascono le belle cose.