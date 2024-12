Ecco la sua risposta: "Voi ne parlate molto facilmente, uno si alza la mattina e dice "vinciamo". Per vincere si deve costruire le vittorie: altrimenti non vai da nessuna parte. La costruzione è alla base della vittoria: l'obiettivo è costruire qualcosa di solido per creare un gruppo che abbia l'ambizione realistica di restare lì con le altre. La realtà è che c'è una costruzione in atto, vogliamo costruire qualcosa che possa durare e che possa dare gioia ai tifosi e compattare l'ambiente. Dovete rispettare chi lavora e che ha un minimo di esperienza di costruire le cose. Era meglio che non la facevo sta conferenza...", ha concluso.