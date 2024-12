Le parole di Davide Frattesi dopo la vittoria dell'Inter in Coppa Italia contro l'Udinese. Il centrocampista si è presentato in sala stampa

Qui, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it, le parole di Davide Frattesi, che con Simone Inzaghi si è presentato in conferenza stampa per analizzare quanto accaduto al Meazza stasera. "Sicuramente è un bel segnale vincere cambiando così tanti giocatori. Ci sentiamo tutti parte integrante del viaggio bellissimo che stiamo facendo. In campo riusciamo a dare il 100%. Tra nuovo scudetto e finale di Champions? Lì in terrazza lo dissi dopo lo scudetto vinto, voglio tutto".