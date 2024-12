Udinese, Runjaic: “Regalato il primo gol, così ancora più difficile. Sanchez mi aveva detto…”

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara di Coppa Italia con l'Inter di questa sera. Qui le sue parole, dalla pancia del Meazza, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it. "Non è mai facile giocare contro l'Inter, è una delle squadre più forti e se le regali un gol come il primo è ancora più difficile. Dopo il primo gol è stato ovviamente ancora più difficile, anche se avevamo cominciato nel modo migliore. Abbiamo fatto delle rotazioni, c'erano in campo giocatori molto giovani, per cui porto a casa indicazioni positive.