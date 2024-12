"Rigore concesso e poi revocato all'Inter con per mani di Kabasele. Ci sono tutti gli elementi per la punibilità: si oppone a un tiro, l'altezza del braccio, da un replay sembra volontariamente alzare il braccio per "murare" il tiro. Non riesco a capire la ratio dell'intervento del "VAR. Non prende il braccio, prende solo l'ascella? Francamente mi sembra impossibile".