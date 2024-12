Fonseca: “Allenare il Milan un privilegio, qui per vincere sempre. Gasperini unico, penso sia…”

Dopo la vittoria di martedì in Coppa Italia, il Milan fa visita all'Atalanta in campionato. Ecco le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa, sui singoli e non solo: "Buon momento per sfidare l'Atalanta? Non lo è mai (sorride, ndr). Siamo in un buon momento, in crescita, la squadra è in fiducia. Sappiamo che affrontare loro è sempre difficile, stanno molto bene. Sono fortissimi, sarà una gara difficile, ma siamo pronti e fiduciosi. Penso che la nostra crescita arrivi molto da come difendiamo ora, porta stabilità e fiducia a tutti. 3 o 4 partite fa si sentiva un po' di sconforto in difesa, oggi no, stiamo bene e questo porta fiducia per attaccare e avere l'iniziativa".