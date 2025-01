L'allenatore del Monaco, prossimo avversario dei nerazzurri in Champions League, ha parlato così in conferenza stampa

Adi Hütter, allenatore del Monaco, in conferenza stampa ha parlato del match in programma contro l'Inter , ultima sfida della prima fase di Champions League: "Dovremo confermarci ancora una volta, ma contro l'Aston Villa (battuto 1-0, ndr) è stata una fantastica serata europea.

Ci siamo qualificati per i playoff, questo era l'obiettivo principale all'inizio della stagione. Adesso la prossima settimana andremo sul campo dell'Inter e vedremo cosa succederà in classifica. In ogni caso, andremo lì per dare il massimo e spero che questa vittoria ci dia di nuovo fiducia. Prima di allora, non dobbiamo dimenticare la partita di campionato di sabato contro il Rennes, dove vogliamo rifarci".