"Io lo conosco bene. Si è meritato l'occasione avuta per come sta lavorando da luglio. Non c'era dubbio sulla sua presenza oggi, avevo qualche dubbio su chi avesse giocato con lui. Ha fatto vedere quello che sa fare e può fare. Sono contento per lui, i primi a esserlo erano i suoi compagni. E' un grandissimo ragazzo, ha lavorato bene ed è giusto si tolga queste soddisfazioni. Nonostante qualche critica, ha continuato a lavorare da professionista esemplare. Ha la mia grande fiducia, mi mette in difficoltà ogni volta per come si allena. Qualcun altro al suo posto avrebbe reagito in un altro modo, ma lui è forte e sta ad ascoltare poco quello che si dice di lui".