"Correa lo conosco bene, si sta allenando bene dal 13 luglio. Per lui la concorrenza è grande, già prima della trasferta a Roma avevo pensato di farlo giocare, poi avevamo cambiato idea. Arnautovic e Thuram erano stati i primi a rientrare, Lautaro l'avrei portato in panchina e ci avrebbe dato una mano nel finale, sono contento per Correa e per quella dei ragazzi, abbiamo fatto una grande gara"

"E' una soluzione, avevo bisogno nel secondo tempo di far rifiatare qualcuno, Barella e Bastoni avevano giocato in Nazionale, che ti porta via tante energie. Avevo Carlos Augusto che rientrava da un mese, abbiamo vinto una partita importantissima, l'unico motivo di preoccupazione è Acerbi ma ha detto che ha sentito qualcosina, per precauzione ha chiesto il cambio, non sentiva il flessore come l'altro, speriamo di averlo al più presto ma De Vrij è entrato bene"