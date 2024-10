Inter, Mkhitaryan: “Stagione iniziata male, ora sto crescendo. Faccio di tutto per…”

"Domanda per il mister, ma sono qui per aiutare la squadra indipendentemente dal ruolo. Giocare, aiutare la squadra a vincere in attesa dei recuperi".

"Ho iniziato male questo campionato, ovviamente non volevo, ma può succedere. Nelle ultime partite il mio livello è migliorato e sono contento per questo. Non sono poi io a decidere se giocare, ma ovviamente mi fa piacere quando il mister mi sceglie".

"Come mi comporto in campo e fuori, ma anche i compagni mi danno una mano. Sto facendo di tutto per rimanere a questi livelli, altrimenti andrei in una squadra più debole a giocare. Ho grande voglia, mi presento così giorno in allenamento. Per me è fondamentale. Non dico che basta così, voglio ancora continuare e spero di mantenere il livello a lungo".