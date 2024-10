Bergomi: “Inter mentalmente e fisicamente non a posto. Sta facendo fatica”

Beppe Bergomi, su Skysport, ha parlato della partita dell'Olimpico tra Roma e Inter soffermandosi sulle difficoltà dei nerazzurri specie con gli infortuni in questo particolare momento. «Anche quella di questa sera non è stata una bella partita come quelle di Juve, Napoli, Milan. La Roma ci crede ma le squadre di Juric fanno difficoltà ad attaccare ed è da sempre così. L'Inter non è brillante come l'anno scorso, fa fatica perché si gioca tanto, tra impegni in Nazionale e la Champions», ha sottolineato.

«Si è fatto male Zielinski, si è fatto male Asllani in Nazionale, si fanno male Calhanoglu e Acerbiquesta sera. Sul lungo fa fatica in questo senso, è stata in sofferenza ed è riuscita comunque a vincere contro i giallorossi. L'Inter sulla carta aveva la partita più difficile rispetto alle altre rivali per il titolo, ma credo che si rilanci in questo week-end l'Atalanta. Se il termine di paragone è l'anno scorso è un'Inter diversa. Vedo una squadra mentalmente e fisicamente non a posto. Ci sono cose che si vedono tipo la palla che sfugge a Sommer, l'anno scorso non sarebbe successo. I Nazionali hanno avuto poche vacanze, gli infortuni, una mezza corsa in meno, non lo so. Ma 17 punti, a due punti dal Napoli, se conosco l'ambiente li fa essere contenti in questo momento. Può solo crescere», ha aggiunto l'ex capitano nerazzurro.