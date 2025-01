FCIN1908/ Monaco, Akliouche: “Inter tra le migliori in Europa. San Siro…”

L'ultimo gol segnato è stato importante.

"Sì, ho fatto un movimento istintivo e ho dovuto riguardarlo. Mi fa piacere capire che sono in grado di fare queste cose, spero di riuscirci di nuovo".

Ti piacerebbe in futuro venire in Italia?

"Sono molto felice al Monaco. Seguo comunque la Serie A, qualche minuto fa sono entrato in campo qui a San Siro ed è stato molto emozionante. Spero riusciremo a fare qualcosa di bello, spero ci sarà un bell'ambiente".

Biereth mancherà?

"In due partite abbiamo visto quanto può darci con la sua corsa, anche come pivot. Può aiutare la squadra, per me quello che ha fatto nell'ultima partita sul secondo gol è come un assist. Permette di creare spazi e spaesare l'avversario".

Come mai non avete fatto il walk around?

“E’ un nuovo stadio per me, mi sono limitato a guardare da fuori come facciamo sempre".