L'Inter ha sicuramente un calendario più fitto e impegnativo. I nerazzurri rischiano di giocare 2 partite in più, che potrebbero diventare 3 nel caso in cui in questo periodo venisse piazzato il recupero con la Fiorentina. Nel filotto di gare che affronterà l'Inter prima della sfida col Napoli ci sono anche due big match in trasferta contro Milan e Juve. Conte avrà solo 4 partite: Roma in trasferta, Udinese in casa, poi Lazio e Como ancora in trasferta.