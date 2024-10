Juventus, Motta: “Bravi a competere contro una delle favorite. Nel secondo tempo…”

Dopo il 4-4 del Meazza è tempo delle voci dei protagonisti. Thiago Motta, in sala stampa, ha analizzato quanto accaduto. Qui le sue parole, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Oggi siamo riusciti a competere contro una delle due favorite del campionato, giocando bene a tratti e meno bene in alcuni momenti in cui abbiamo sofferto. Siamo stati in partita fino alla fine, poi avremmo anche potuto raggiungere qualcosa in più. Abbiamo alti e bassi in campo e su questo dobbiamo migliorare se vogliamo competere a un certo livello. Siamo usciti fuori con il gioco e con voglia, finendo la partita meglio dell'avversario".