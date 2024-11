Dopo Inzaghi e Dimarco è il momento dei protagonisti del Lipsia per aprire il sipario sul match di Champions League con l'Inter in programma domani sera. Benjamin Henrichs, al fianco del suo allenatore Marco Rose, ha parlato proprio della sfida con i nerazzurri:

"E' uno stadio molto suggestivo. Ho chiesto anche alla mia famiglia di venire a vederci giocare, non si dimentica facilmente questa atmosfera. Sono molto grato di essere qui, non è la prima volta che ci gioco, ma sarà eccezionale per tutti".