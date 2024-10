"Abbiamo avuto un problema traumatico per Asllani nell'ultima palla dell'allenamento di venerdì. Calhanoglu ha avuto un problema domenica. Questo limita le rotazioni a metà campo. Zielinski ha fatto una buona parte di allenamento ieri, ma manca quello di oggi e dovrò fare delle valutazioni".

"Sto facendo valutazioni sia per lui che per Dimarco, domenica erano alla terza partita consecutiva. Dovrò fare valutazioni attente".

"Cambia, inutile dire che è uguale. Per questo siamo qui oggi a fare la rifinitura, dovremo abituarci nell'ora di oggi sul campo, prestando molta attenzione".

"Sono quattro anni che alleno all'Inter e che vinciamo, prima era successo molto meno. Abbiamo abituato tutti in un determinato modo, ma alla fine della gara ho fatto i complimenti ai ragazzi. Hanno dimostrato un grandissimo cuore. Se poi pensiamo che dobbiamo vincere con 3-4 gol di scarto su campi così è difficile. La Roma ha investito molto nel fare la squadra, io mi prendo una grande prestazione e una vittoria importante che deve farci proseguire nella striscia dell'inizio. Abbiamo avuto purtroppo problematiche che dovremo essere bravi a risolvere più presto possibile, ho bisogno di tutti".

L'ultimo step può essere per te lanciare un giovane?

"Chiaramente i ragazzi devono metterci del loro. Io e mio fratello prima di giocare in Serie A abbiamo dovuto fare la gavetta, siamo andati nei campi di Lega Pro. I ragazzi devono continuare a lavorare bene, c'è la speranza di poterne lanciare tanti. Toccherà loro dimostrare. Berenbruch e Aidoo sono qui perché l'hanno meritato, non perché eravamo in 15".