Continua il positivo percorso europeo della Primavera di Andrea Zanchetta: dopo le due vittorie nelle prime due giornate, i nerazzurri scenderanno in campo per il terzo match di UEFA Youth League, contro lo Young Boys. La sfida contro gli svizzeri è prevista per mercoledì 23 ottobre con fischio d'inizio alle ore 14:00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su Inter TV.