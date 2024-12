"La cosa più importante è aver eletto un presidente, che dovrà essere proclamato, nella persona di Simonelli. Il segnale forte è che ci siano state 14 società che hanno espresso una determinazione, una volontà, attuando una politica di cambiamento, che non va assolutamente a inficiare sulla persona del presidente Casini. Si tratta semplicemente di un rinnovamento che deve attuarsi velocemente. Al nostro interno dovremo fare tanta autocritica. La volontà delle 14 società non è disunire la Lega, ma tenere tutti uniti, anche le società che non hanno espresso questo voto, per far sì che ci sia questo riconoscimento nei confronti di una realtà imprenditoriale che non merita di essere maltrattata come in realtà noi siamo".