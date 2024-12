Paolo Bonolis, ospite a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, racconta di essere stato contattato per condurre il prossimo festival di Sanremo. "Sì, me l'hanno chiesto, certo. Ma ho detto che avevo gente a casa", risponde scherzando ma non troppo il volto tv a Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. "Hanno citofonato a casa ed era un Dhl con dentro un dirigente Rai - continua ridendo -, ma avevo altre cose da fare". Giorgio Lauro insiste, non sarà stato il timore di confrontarsi con i record di ascolto di Amadeus a orientare la decisione? "No, non è per quello. Non è una gara. Una risposta carina sul 72% di share raggiunto da Amadeus l'ha data Carlo Conti: 'Io non finirò mai alle 3 di notte'".