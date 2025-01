José Mourinho ha commentato la vittoria per beIN SPORTS:

«Abbiamo giocato molto bene. Abbiamo dominato dal primo all'ultimo minuto. Anche nelle situazioni di mezze occasioni, siamo stati sfortunati. Abbiamo avuto molte opportunità, ma non siamo stati precisi nei passaggi finali. È strano che la partita sia finita 2-1. Praticamente, è un buon risultato, ma avrebbe potuto finire 6-7-8 a 1. I miei giocatori hanno dato il massimo. Se i colori fossero stati diversi, la partita sarebbe finita 11 contro 8. Il campionato in cui giochiamo è tossico. Gli avversari lo sanno. Sanno come giocare contro altre squadre. Nelle ultime due partite, avrebbero dovuto esserci almeno 5 cartellini rossi. I miei giocatori lo sanno.»