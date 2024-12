Fabio Pecchia, tecnico del Parma, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta per 3-1 rimediata contro l’Inter: “La prestazione dei ragazzi per me è positiva. Sapevamo chi c’era davanti, tutte le analisi sono relative...

Fabio Pecchia, tecnico del Parma, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta per 3-1 rimediata contro l'Inter: "La prestazione dei ragazzi per me è positiva. Sapevamo chi c'era davanti, tutte le analisi sono relative all'avversario. Atteggiamento molto positiuvo, la voglia di fare quello che facciamo di solito. Nelle situazioni del primo tempo potevamo essere un po' più fortunati, ma tutto sommato questa partita è ancora uno step per i miei ragazzi".