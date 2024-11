CAGLIARI - "Prima di cominciare vorrei mettere i puntini sulle "i". Io avevo smesso di allenare. Ho avuto più richieste in questi mesi che quando ho vinto il campionato con il Leicester. È la verità. A qualcuno ho detto solo in due casi possono tornare ad allenare: o alla Roma o al Cagliari. Ma ero ormai super convinto di starmene per i fatti miei. Il fato ha voluto che tornassi a casa. A Cagliari avevo detto 'inizio a Cagliari e finisco a Cagliari'. Invece ho iniziato da calciatore a Roma e a Roma finirò da dirigente. Cagliari mi ha accolto come uno di loro e ci tenevo a dirlo".