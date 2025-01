ROME, ITALY - DECEMBER 27: AS Roma coach Claudio Ranieri during a press conference at Centro Sportivo Fulvio Bernardini on December 27, 2024 in Rome, Italy. (Photo by Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

Il derby è il derby, fa storia a sé. Il mio derby da ragazzo era in Curva Sud, che per 1/4 era ancora laziale, per 3/4 era romanista. Ricordo quello, c'erano gli sfottò, non tutto ciò che è successo nel corso degli anni. Dicembre ci ha fatto capire che siamo una squadra che è riuscita a ricompattarsi, siamo squadra, lavoriamo per eliminare i difetti che abbiamo. Abbiamo rimesso la nave in navigazione. Non ho mai promesso nulla se non lavoro e sacrificio, voglia di dare il massimo in ogni momento di ogni partita".