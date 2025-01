Tijjani Reijnders , centrocampista del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Supercoppa contro l'Inter . Ecco le sue dichiarazioni: "Nel primo tempo con la Juve non eravamo abbastanza aggressivi, non abbiamo provato a rischiare. Nel secondo abbiamo fatto vedere di essere molto più aggressivi: abbiamo creato di più e dobbiamo farlo anche domani. Pioli? Bello rivederlo, abbiamo scherzato: avevo un bel rapporto con lui, ho giocato più da numero 6 e avevo meno possibilità di avanzare. Ora gioco più avanti e posso trovare di più la porta.

La Supercoppa è una bella opportunità di vincere il mio trofeo importante: dobbiamo giocare come fossa l'ultima partita. E' una bella chance per noi, dobbiamo fare così anche in campionato e in Champions League. Lo spirito di squadra c'è sempre stato: penso che dovessimo avere più fiducia nel gruppo e la vittoria con la Juve ce ne ha data. Dobbiamo sentirci una famiglia, vogliamo lavorare uno per l'altro".