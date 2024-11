"Sono sereno perché la prestazione di Napoli non mi è dispiaciuta. Abbiamo perso per una indecisione ma la squadra ha lottato, ha cercato il pareggio, la prestazione c'è stata. Quello che chiedo è di dare tutto al 100%. Il nuovo allenatore non ha la bacchetta magica, non è che arriva e cambia tutto; siamo un malato per il quale il dottore cerca l'antidoto giusto. Ma il malato sta reagendo, li vedo i calciatori che hanno voglia di fare, sono moderatamente positivo, non mi aspetto chissà cosa ma dobbiamo iniziare a metterci in mente la voglia di lottare fino all'ultimo secondo". Così Claudio Ranieri, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida di Europa League contro il Tottenham.