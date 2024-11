Io stimo Ranieri, ma è un allenatore alla Trapattoni. Due linee da 4, non ti dà niente. Vuole portare un punto a casa, poi prendi gol e non sai cosa fare. Non capisco che messaggio vuole dare alla squadra. E la cosa incredibile è che dice che sta vedendo cose positive. Non so come ne verranno fuori. In questo momento... vai a Londra e giochi con l'Atalanta, sei a -3 dalla retrocessione. Poi giochi col Lecce. Non so se è l'allenatore giusto, dopo 7 mesi di vacanza, per e un casino è poco. Se non ne vengo fuori subito vai in una situazione in cui non ti sei mai trovato. Ranieri alle sue squadre non ha mai dato un'idea di calcio, molto scolastico. Non ha mai inventato chissà che. Prendi un allenatore per gestire? Cosa ti può dare Ranieri? Calma piatta, in questo momento se non mi dai qualcosa...Serviva un sergente che metteva tante situazioni a posto. L'unico che poteva scuotere l'ambiente è Mancini.